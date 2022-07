Radio Notre Dame dévoile sa grille d'été

Dès 7h, trois rendez-vous quotidiens seront proposés autour de la spiritualité, l'actualité ou la culture. D'abord, "L'âme des lieux", à 7h et à 10h15, fera découvrir "un lieu insolite chargé de sens". Ensuite, "Le grand témoin", à 7h30 et 18h, qui proposera chaque jour un invité original. Enfin, "Le choix de l'été", à 8h, 10h30 et à 18h30, mettra en avant une personnalité culturelle ou spirituelle et invitera à la réflexion. Par ailleurs, chaque jour, Radio Notre Dame diffusera "Culture Club", à 11h et à 20h, des entretiens sur les grands siècles de l'art, les courants littéraires, les cinémas du monde... L'émission "Musiques, Musique", programmée à 16h, permettra de partir à la découverte des compositeurs, des œuvres et des musiciens.