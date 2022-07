Radio Mont Blanc récompense 11 lauréats dans le cadre de son Éco-Tremplin

Et dans la continuité de l'Éco-Tremplin, et au vu des besoins, le Groupe MontBlanc Médias lance "ParcourRSE", un programme d’inspiration et de communication RSE à destination des entreprises en mouvement. Cet accompagnement sur un an, valorise la démarche RSE des entreprises en interne comme en externe, avec l’ambition collective de contribuer à la décarbonation et de s’inscrire pour elles comme des "marques employeur inspirantes et engagées. "C’est à partir du moment où un sujet vit dans les médias qu’il existe et qu’il avance. Nous faisons donc avancer le sujet de la RSE à travers la notoriété et la légitimité de notre média local engagé. Radio Mont Blanc fait partie des médias pionniers en matière de développement durable: La radio est signataire du Pacte mondial réseau France créé par l’ONU, labellisée Coq vert, et dédie 5% de son temps éditorial au développement durable. Nous sommes convaincus que le changement viendra du local, là où résonnent proximité, confiance et attention" a rappelé Caroline Chicard-Kubler. Plusieurs entreprises du territoire ont rejoint le programme et une soirée "Start Event" est prévue en octobre pour présenter le dispositif avec des intervenants de grande qualité.