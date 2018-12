Radio Maria distribue des milliers de récepteurs DAB+

Dans un souci permanent d’être au plus proche de ses auditeurs, Radio Maria a conçu un récepteur radio permettant de recevoir les bandes DAB+ et FM. Ces postes radios, diffusés dans les zones d’écoute ont permis à l’auditeur de lui donner accès de manière immédiate à cette nouvelle technologie qu’est le DAB+.

En répondant aux appels aux candidatures DAB+ depuis 2016 et ayant été autorisé dans les villes de : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Bourg-en-Bresse, Béthune Lens Arras Douai, Rouen et la Roche-sur-Yon, Radio Maria continue son développement sur des appels aux candidatures régionaux mais aussi en se portant candidat à l’appel métropolitain montrant ainsi sa légitimité à faire parti du paysage DAB+ national, fort de son expérience radiophonique à travers l’Europe.