Autre radio mythique, M Radio. Maryse Rolland, la directrice de l’époque, raconte que "le 1erjanvier 1985, la ville de Saint-Étienne s’est réveillée sous la neige et les Stéphanois ont découvert la lettre M dans toute la ville. Une énorme campagne de communication avait été faite. M radio débutait ses émissions ce même jour". Beaucoup d’audace et un grand partage entre animateurs et auditeurs. "Le slogan, qui était M la plus sympa, revient aux auditeurs, car tout le monde nous disait : vous êtes vraiment la plus sympa des radios", explique l’ex-dirigeante. Les années 80 et la FM étaient, pour les créatifs, un vivier d’idées. "De nouvelles opportunités de métiers s’ouvraient à la jeunesse. On avait des techniciens, des animateurs, des programmateurs musicaux. Toute mon équipe était animée d’une grande passion, d’une forte audace et de beaucoup de talent", raconte-t-elle. D’ailleurs, un certain David a débuté au micro de M Radio. Ce jeune homme, à l’époque, ne trustait pas encore les audiences de Skyrock sous le nom de Difool, mais a contribué, comme d’autres, au succès de la radio. "On faisait 16% d’audience, et seulement à Saint-Étienne", rajoute-t-elle. Par la suite, M Radio obtient une fréquence à Lyon (94.9), Clermont-Ferrand et Roanne. La station organisait ses concerts "Music Passion". "On avait des stars françaises et internationales avec un public de plus de 10 000 personnes. J’avais affrété un avion privé et deux wagons de TGV pour les artistes et des voitures avec chauffeur", développe l’ex-directrice de la radio. Aujourd’hui encore, on parle de M Radio à Saint-Étienne. Preuve que le mythe perdure.