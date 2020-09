Radio Kerne Naoned ouvre ses portes au public

Ces 19 et 20 septembre, Marianne et Mélaine accueilleront les auditeurs dans les locaux de Radio Naoned, radio membre de la FRAP (Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire) et expliqueront l’histoire de ce premier média entièrement en langue bretonne ainsi que son parcours et ses projets de développement. Ils apporteront toutes les réponses sur la ligne éditoriale, les ateliers d’éducations aux médias, la programmation musicale, les techniques d’enregistrement et de diffusion, le DAB+ et les projets de l’association.

"Le projet Radio Naoned est né d’une volonté de l’équipe de Radio Kerne de créer un média 100% en langue bretonne en Loire-Atlantique" selon la FRAP.