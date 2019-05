Radio France soutient la Maîtrise Notre Dame

Radio France mettra son Auditorium à disposition, et se réjouit de pouvoir accueillir ce concert le mardi 4 juin à 20h. De plus, grâce à l’engagement et à la générosité de ses mécènes, la Fondation Musique et Radio - Institut de France, créée par Radio France, apporte son soutien à la Maîtrise de Notre-Dame, afin qu’elle poursuive ses missions et continue à faire rayonner son patrimoine musical. La contribution apportée par la fondation est destinée à l’acquisition de nouveaux instruments et à la restauration de ceux endommagés. Elle facilitera aussi le rachat de matériel pédagogique et liturgique.