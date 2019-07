Radio France signe sa meilleure saison depuis 2002

Avec 14.5 millions d’auditeurs, en progression de 619 000 auditeurs, Radio France n’a jamais réuni autant d’auditeurs sur une vague avril-juin (lire également ICI ). Avec 6 279 000 auditeurs (+ 478 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée de 11.6% (+ 0.9 point en 1 an) et une PDA à 12% (+1.5 point en 1 an), France Inter confirme sa place de "première radio de France" conquise à l’occasion de la vague janvier-mars. Le 7/9 est, pour la 16e fois consécutive, première Matinale de France et fédère chaque jour près de 4.1 millions d’auditeurs (+ 350 000 auditeurs en 1 an). France Inter est aussi "première radio de France" sur l’ensemble de la saison (sept 18 – juin 19) et atteint son plus haut niveau historique d’audience avec 11.7% d’audience cumulée et 6 331 000 auditeurs en moyenne chaque jour. Elle est également la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 1 329 000 auditeurs quotidiens.