Radio France : restitution des enseignements de la consultation citoyenne

"Les répondants donnent dans leur majorité des avis globalement positifs sur l’offre actuelle des radios du service public. Ils expriment leur attention à l’endroit de l’indépendance des radios, la pluralité des idées représentées, et la qualité et la diversité des contenus. Ils encouragent le service public à affirmer encore plus son rôle de promoteur de la diversité, de diffuseur de styles musicaux variés, et de représentation des cultures régionales" peut-on lire sur le site de Radio France. "Ils témoignent d’un fort degré d’exigence en ce qui concerne la publicité à l’antenne. Sur ce sujet, ils expriment majoritairement leur souhait que les médias publics diffusent des publicités répondant aux enjeux environnementaux de la société et puissent être utilisées pour promouvoir des démarches positives pour l’écologie".