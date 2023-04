Radio France, radio officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024

Radio France s’engagera aussi sur le plan de l’innovation en développant des solutions pour garantir l’accès aux programmes pour le plus grand nombre et notamment les auditeurs sourds et malentendants.

"En tant que radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, il nous est apparu évident que Radio France accorde une importance équivalente aux Jeux Paralympiques. Les antennes du service public seront au rendez-vous de ces Jeux pour les faire vivre gratuitement à tous les Français, pour promouvoir le sport et ses valeurs universelles telle que l’inclusion et participer à mieux faire connaître les disciplines paralympiques et leurs athlètes" a déclaré Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.