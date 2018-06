Radio France, premier opérateur culturel à intégrer le Comité France Chine

Le programme de coopérations que développeront le Comité France Chine et Radio France visera à construire dans la durée une véritable relation d’échanges culturels avec la Chine à même de favoriser le développement de coopérations économiques fructueuses. Cette collaboration se traduira par l’organisation d’événements musicaux et artistiques, en salle ou sur le web, dans le cadre des actions du Comité France Chine, notamment à l’occasion de rencontres entre entreprises françaises et chinoises. Les formations musicales de Radio France développent leur présence en Chine par des tournées régulières qui permettent de construire une relation forte entre les deux cultures. La Chine est également un territoire important pour le développement de francemusique.com, notamment de son espace concert, véritable salle de concert virtuelle.