Radio France partenaire de la Nuit européenne des musées

La promotion de toutes les formes d’expression et de création artistique est l’une des missions de Radio France. À la fois relais d’information, prescripteur, acteur par son implication sur de nombreuses manifestations artistiques et soutien incontournable aux artistes, Radio France s'associe tout naturellement à la Nuit européenne des musées.

Les antennes rendront compte de cet événement festif pour permettre aux auditeurs de découvrir ou redécouvrir la richesse des musées et de leurs collections.