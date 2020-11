Radio France mobilise les champions du sport pour une vente aux enchères

Radio France a souhaité mobiliser les champions du sport français avec qui elle a tissé des liens forts et partage les mêmes valeurs de solidarité. Lors de la 2e étape du Tour de France 2020 dans les Alpes du sud le 30 août dernier, les Français ont pu apprécier toute la beauté des paysages des vallées de la Roya et de la Vésubie. C’est donc naturellement que Radio France s’est tournée vers l’organisation du tour de France et Julian Alaphilippe, vainqueur de l’épreuve, qui proposera à la vente son maillot jaune. Mais cette vente réunit plus largement le monde du sport français, ses championnes et champions, et ses différentes disciplines. Au total, plus de 15 lots seront ainsi proposés parmi lesquels la ceinture de Teddy Riner, les chaussures à crampons d’Amandine Henry, les maillots d’Hugo Lloris, Charles Ollivon, Romain Ntamack et Nikola Karabatic, les gants de Sarah Ourahmoune ou encore le ciré de François Gabart...