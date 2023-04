Radio France : le budget 2022 approuvé par le C.A.

Radio France a poursuivi les investissements (86.4 M€), tant sur les travaux immobiliers et mobiliers (chantier historique de la réhabilitation achevé tel que prévu en 2022, rénovation de plusieurs stations locales de France Bleu et déploiement de nouvelles matinales filmées) que sur le développement et la modernisation des moyens technologiques et numériques au service de la stratégie éditoriale et numérique des chaines et de la modernisation des moyens de production.

L'entreprise a également pu compter sur une hausse des recettes de ses activités de diversification et de billetterie : la fin des restrictions sanitaires ayant permis à Radio France de retrouver un taux de fréquentation élevé des salles de concerts de la Maison de la Radio et de la Musique.