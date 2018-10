Radio France lance un programme de coopération avec la Chine

Ce partenariat innovant a été signé à Paris le 15 octobre par Sibyle Veil, présidente-directrice-générale de Radio France, Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France et Janice Choi, conseillère et directrice juridique de la Sunwah Group et Vice Chairman de la Jonathan K.S. Choi Foundation. Radio France est ainsi l’une des premières institutionsculturelles françaises à créér un programme d’échanges artistiques s’appuyant sur uncercle de mécènes en Chine. Radio France invite déjà régulièrement de grands artistes chinois à collaborer avec ses formations musicales qui développent leur ancrage en Chine par des tournées régulières. Avec l’éclosion de ses talents musicaux, la construction de très nombreuses salles de concert et l’appétence du public, la Chine s’est affirmée comme un acteur incontournable de la scène musicale mondiale.