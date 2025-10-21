La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 21 Octobre 2025 - 14:20

Radio France lance "Cache-cache", un nouveau podcast jeunesse


Radio France enrichit son offre de podcasts jeunesse avec "Cache-cache", une nouvelle série imaginée par Zoé Varier dans la collection "Les aventures du doudou de France Inter". Disponible depuis le 24 septembre sur l’application Radio France, ce spin-off de Toudou propose aux enfants de 2 à 4 ans un jeu immersif d’écoute et de découverte.



Radio France a annoncé le lancement de "Cache-cache", une série de podcasts jeunesse créée par Zoé Varier. Conçue comme un prolongement de "Toudou", la série s’inscrit dans la collection "Les aventures du doudou de France Inter", déjà téléchargée plus de 15 millions de fois depuis son lancement.
Destiné aux enfants de 2 à 4 ans, "Cache-cache" conserve l’approche sonore et contemplative de Toudou tout en y ajoutant une dimension ludique. Chaque épisode transporte les jeunes auditeurs dans des environnements distincts (jungle, banquise, grenier, boulangerie, cerisiers en fleurs) où ils doivent retrouver le doudou caché. L’expérience repose sur l’écoute active et l’imaginaire

La série en cinq épisodes est réalisée par Josepha Lebrun et Flora Bernard, avec un mixage signé Paul Percheron, Basile Beaucaire et Baptiste Collion, et un habillage sonore assuré par Élodie Fiat. La démarche s’inscrit dans la volonté du service public de proposer des contenus originaux, accessibles en ligne et pensés pour les très jeunes auditeurs.

Vers une offre élargie avec "Mon petit France Inter"

Ce lancement précède l’arrivée d’une nouvelle offre dédiée : "Mon petit France Inter". Disponible dès le 16 octobre numérique sur l’application et le site de Radio France, elle deviendra une chaîne de radio en DAB+ dans les prochains mois.
La grille inclura des podcasts phares tels que Les Odyssées, Les P’tits bateaux, Bestioles, Oli ou Les Contes de la Maison Ronde. Une déclinaison pour les 2 ans et plus, "Mon tout petit France Inter", est également prévue.

Tags : France Inter, podcast, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


