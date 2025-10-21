Radio France lance "Cache-cache", un nouveau podcast jeunesse

Radio France a annoncé le lancement de "Cache-cache", une série de podcasts jeunesse créée par Zoé Varier. Conçue comme un prolongement de "Toudou", la série s’inscrit dans la collection "Les aventures du doudou de France Inter", déjà téléchargée plus de 15 millions de fois depuis son lancement.

Destiné aux enfants de 2 à 4 ans, "Cache-cache" conserve l’approche sonore et contemplative de Toudou tout en y ajoutant une dimension ludique. Chaque épisode transporte les jeunes auditeurs dans des environnements distincts (jungle, banquise, grenier, boulangerie, cerisiers en fleurs) où ils doivent retrouver le doudou caché. L’expérience repose sur l’écoute active et l’imaginaire