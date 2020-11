Radio France et la SACD signent un "nouvel accord pour la création"

Le second s'articule autour d'une "convention de coopération culturelle" dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’auteurs, dans la diversité des profils comme des créations. La SACD et Radio France s’associent ainsi dans des projets tels que le Fonds Podcasts Natifs Originaux France Culture / SACD, qui via ses appels à projets et ses aides à l’écriture de podcasts natifs, touche en particulier les publics jeunes porteurs des usages de demain. Cette convention passe aussi par une initiative de France Culture dans le cadre du Festival d’Avignon, pour labéliser et soutenir un ou plusieurs auteurs contemporains membres de la SACD. Ou encore, par le développement d’opérations spéciales dédiées aux auteurs francophones et issus de la diversité, fort engagement des deux partenaires qui trouvera une nouvelle expression concrète dans le cadre de ce partenariat. Cette convention de coopération culturelle s’inscrit également dans un cadre initial de 2 ans renouvelable.