Radio France et la CNIL s'associent

L’essor des usages numériques, en particulier chez les jeunes, soulève des questions importantes en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. Bien qu’elles concernent le quotidien des Français, ces questions sont souvent considérées comme trop techniques et peu exposées auprès du grand public.

"À travers ce partenariat, la CNIL et Radio France unissent leurs efforts pour donner aux citoyens les connaissances nécessaires afin d’exercer leurs droits et de garder le contrôle sur leur vie privée dans ce monde digitalisé" explique un communiqué.