Radio France et Radio-Canada s'associent pour renforcer leurs offres de podcasts

Trois nouveaux podcasts issus de la plateforme Radio-Canada OHdio sont donc à retrouver sur le site et l'application de Radio France : "Parole d'ados", "Pas faits en chocolat" et "Interprètes afghans : partir ou mourir".

Tandis que 3 podcasts originaux de France Inter et France Culture seront mis à disposition des auditeurs canadiens : "Poutine, le tsar soviétique", "Les Odyssées" et "Mécaniques des épidémies". Radio France et Radio-Canada ont ainsi décidé de partager une vingtaine d’épisodes chacun pour proposer toujours plus de contenus à leurs auditeurs et faire rayonner la francophonie.