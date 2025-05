Radio France accorde les talents avec Viva l'Orchestra

Depuis sa création en 2011, le projet Viva l’Orchestra poursuit son ambition de rapprocher musiciens amateurs et professionnels. Cette année, les participants âgés de 10 à 75 ans proviennent de toute la France et de milieux très variés. À raison de 15 répétitions sur six mois, l’ensemble prépare un programme autour du 150e anniversaire de la mort de Georges Bizet, avec les suites de Carmen, L’Arlésienne et une création mondiale de Hèctor Parra commandée par Radio France.

Les partitions ont été adaptées par Julien Giraudet pour permettre une inclusion musicale quels que soient les niveaux. Sous la direction de Lucie Leguay, les deux concerts du 30 mai et du 21 juin verront la mobilisation de l’ensemble des équipes techniques et de production de la Maison de la Radio et de la Musique.