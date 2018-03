Radio France : Mikko Franck devient ambassadeur de l’UNICEF

Depuis 10 ans, les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France ont multiplié les témoignages de soutien aux enfants. Chaque année, l’Orchestre philharmonique de Radio France décide d’aider l’UNICEF avec ce qu’il a de plus précieux à offrir : la musique qu’il porte au plus haut niveau d’excellence, grâce à son talent. Les musiciens témoignent des actions de l’UNICEF, en allant sur le terrain et donnent chaque année un concert solidaire, où recettes et cachets sont entièrement reversés à l’organisation et se mobilisent chaque fois que l’UNICEF les sollicite.