Radio France : Eric Valmir nommé secrétaire général de l’information

Guy Lagache constitue sa garde rapprochée. Il a choisi un journaliste de la maison, Eric Valmir en tant que nouveau secrétaire général à l'information. Il aura pour mission de coordonner le travail des journalistes des rédactions en vue de renforcer la complémentarité des antennes et de garantir le pluralisme et l’indépendance de l’information.

Eric Valmir pilotera les activités des journalistes de FIP, du PC Mobilité et des Bureaux régionaux d’information (BRI) de Lyon, Marseille et Toulouse. Le nouveau SGI prendra ses fonctions à compter du lundi 15 octobre et succède à ce poste à Michel Polacco qui a fait valoir ses droits à la retraite après 43 années à Radio France dont dix ans à la tête du SGI.