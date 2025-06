Radio Fajet célèbre 40 ans de radio en musique à Nancy

Le 21 juin prochain, Radio Fajet fêtera ses 40 ans d’antenne à l’occasion de la Fête de la Musique. Une programmation musicale 100 % locale et éclectique accompagnera cet anniversaire au kiosque de Jarville-la-Malgrange, de 17h30 à 00h30. Ce moment festif sera retransmis en direct sur les ondes de la station.

Depuis 1985, Radio Fajet occupe une place singulière dans le paysage radiophonique nancéien. Portée par une équipe de bénévoles, elle a su faire de l’antenne un outil de lien social et de découverte musicale. L’événement anniversaire, accessible librement, illustre une fois encore l’attachement de la radio à ses valeurs de partage et de convivialité.

L’ensemble de la soirée sera ponctué d’interventions de figures de la radio, anciennes et actuelles.