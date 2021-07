Radio FG partenaire du Grand Prix de Paris

Dès 16h, ce mercredi, les meilleurs pur-sangs du moment s’affronteront sur la piste de l’hippodrome de Paris Longchamp, notamment pour Le Grand Prix de Paris. La journée se clôturera par le Prix Radio FG qui sera décerné au vainqueur de la dernière course.

À l'issue des 8 courses de galop d'exception, l'hippodrome et les pistes de course de Longchamp s'ouvriront à partir de 21h aux DJs sets et aux mixes exclusifs du DJ producteur Kavinsky, Arnaud Rebotini, et Young Pulse.