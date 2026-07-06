Radio FG étend sa couverture FM avec une arrivée à Montpellier et Sète

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Radio FG diffuse désormais son programme à Montpellier et Sète, dans l'Hérault, sur le 93.9 FM. Avec cette nouvelle fréquence, la station poursuit l'extension de son réseau FM et renforce sa présence dans une région où les musiques électroniques occupent une place historique.
Selon Radio FG, Montpellier est la ville où la techno est née dans le sud de la France au début des années 90 avec des événements comme "Boréalis" et "Helio Colors". La ville demeure aujourd'hui une place importante de la scène électronique, notamment avec le festival "Family Piknik", dont Radio FG est partenaire.
La station souligne également que l'attente du public local pour les musiques électroniques est forte et met en avant le dynamisme de la scène montpelliéraine, porté par les clubs, les collectifs, les labels, les artistes et les plages privées.
Selon Radio FG, Montpellier est la ville où la techno est née dans le sud de la France au début des années 90 avec des événements comme "Boréalis" et "Helio Colors". La ville demeure aujourd'hui une place importante de la scène électronique, notamment avec le festival "Family Piknik", dont Radio FG est partenaire.
La station souligne également que l'attente du public local pour les musiques électroniques est forte et met en avant le dynamisme de la scène montpelliéraine, porté par les clubs, les collectifs, les labels, les artistes et les plages privées.
Un réseau national en FM, en DAB+ et en digital
Avec cette nouvelle diffusion, Radio FG indique être désormais présente dans 43 villes en FM et 142 villes en DAB+. En FM, le réseau couvre Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy et désormais Montpellier. À l'international, la station est également diffusée à Genève, Lausanne, Luxembourg-Ville et Sarrebrück.
En parallèle de son développement hertzien, Radio FG poursuit son déploiement dans l'univers de l'audio digital. La station rappelle que Radio FG Digital, accessible sur RadioFG.com et via l'application Radio FG, constitue sa plateforme numérique dédiée aux musiques électroniques. Celle-ci propose plus de 60 webradios thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs disponibles en podcast.
En parallèle de son développement hertzien, Radio FG poursuit son déploiement dans l'univers de l'audio digital. La station rappelle que Radio FG Digital, accessible sur RadioFG.com et via l'application Radio FG, constitue sa plateforme numérique dédiée aux musiques électroniques. Celle-ci propose plus de 60 webradios thématiques ainsi que des centaines de mixes des plus grands DJs disponibles en podcast.