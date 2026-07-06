Radio FG étend sa couverture FM avec une arrivée à Montpellier et Sète

Radio FG diffuse désormais son programme à Montpellier et Sète, dans l'Hérault, sur le 93.9 FM. Avec cette nouvelle fréquence, la station poursuit l'extension de son réseau FM et renforce sa présence dans une région où les musiques électroniques occupent une place historique.

Selon Radio FG, Montpellier est la ville où la techno est née dans le sud de la France au début des années 90 avec des événements comme "Boréalis" et "Helio Colors". La ville demeure aujourd'hui une place importante de la scène électronique, notamment avec le festival "Family Piknik", dont Radio FG est partenaire.

La station souligne également que l'attente du public local pour les musiques électroniques est forte et met en avant le dynamisme de la scène montpelliéraine, porté par les clubs, les collectifs, les labels, les artistes et les plages privées.