Radio FG et Maxximum parrainent 5 festivals

Trois autres partenariats sont annoncés avec "Dream Nation Festival" au Bourget avec 2 jours d’immersion électronique les 17 et 18 septembre au Parc des expos Paris Le Bourget, avec "Marvellous Island" les 18 et 19 septembre, les pieds dans l’eau sur la plage de Vaires-Torcy en Seine-et-Marne, près de Paris puis avec "Utopia Festival" à Marseille les 24 et 25 septembre à la Friche La Belle de Mai. Un événement consacré aux cultures électroniques et à la solidarité, avec Nicole Moudaber, Kittin, Dubfire.

Dans un communiqué, la Maison FG explique que "l’association de Rado FG et de Maxximum apporte aux évènements une couverture et un relais éditorial puissants, en direction des artistes et des évènements alternatifs".