Radio FG en direct de Cannes

Antoine Baduel promet de faire découvrir les coulisses du Festival de Cannes. Avec à ses côtés Claude Hugot, Directeur des Relations Publiques de Renault, marque qui fête ses 35 Ans de partenariat avec le Festival. Ainsi qu'Albane Cleret, célèbre organisatrice d'événements, spécialisée dans les domaines du Cinéma, du Luxe et de la Mode. "À Cannes, elle organise des soirées prestigieuses auxquelles participent les plus grandes stars" précise la radio.

Radio FG diffuse son programme dans 27 villes en FM et DAB+ notamment Paris, Marseille, Strasbourg, Nice, Rennes, Dijon, Caen, Clermont-Ferrand, Perpignan, et Monaco. FG édite également FG Chic, diffusée en DAB+ à Paris, et 6 webradios proposant des formats originaux disponibles sur radioFG.com, et sur smartphones et tablettes.