Radio FG a démarré sa diffusion en DAB+ à Nancy

La Maison FG DJ Radio, est déjà diffusée dans près de 100 villes, FG CHIC, qui se positionne comme "la radio du luxe et du future disco" à Paris, Monaco, Nice et sur la Côte d’Azur, le flux Maxximum, "la radio des nouvelles musiques" à Paris ainsi que la radio "DanceOne" avec une programmation Dance à Paris, Marseille, Nice/Cannes, et prochainement à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon. rappelons que le DAB+ permet d'écouter les radios en diffusion hertzienne numérique gratuitement avec un confort d’écoute numérique.

Radio FG, qui diffuse son programme dans 34 villes en FM et près de 100 villes en DAB+, est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individus et de 223 300 auditeurs quotidiens.