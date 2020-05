Radio Ethic fête ses 15 ans et arrive sur le mobile

La protection de l’environnement, l’économie durable, la solidarité, le respect de soi, des autres et de la nature sont les bases de la ligne éditoriale de Radio Ethic. Les émissions traitent l’information de manière positive et apportent à l’auditeur des solutions simples, écologiques et durables. Le ton est délibérément optimiste et l’information constructive. Radio Ethic regroupe "les activistes de l’art de vivre bio, équitable et solidaire" et valorise l’économie collaborative ainsi que la société de la transition. Le développement durable est au cœur des programmes, présenté de façon simple par le relai d’initiatives positives. Radio Ethic est la radio bio, située dans une exploitation oléicole biologique dans les Alpes-Maritimes, au cœur d’une nature préservée, et, forcément, son fonctionnement est respectueux de l'environnement.