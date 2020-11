Radio Cristal : une campagne avec les auditeurs

Cinq familles ont été sélectionnées par tirage au sort et se sont retrouvées en septembre dernier dans le studio photo de notre partenaire Lilizoom à Caen. Petits et grands ont été invités à s’amuser devant l’appareil photo pour incarner le lien fort avec la radio qu’ils écoutent. Depuis plus de 20ans, Radio Cristal entretient une vraie proximité avec ses auditeurs, renforcée cette année pendant les périodes de confinement. La radio a proposé des services solidaires et des informations locales nécessaires pour décloisonner les familles à l’écoute.

C’est une véritable "saga des auditeurs" qui va se dévoiler progressivement tout au long de l’année, sur des visuels colorés à retrouver dans les rues Normandes, dans la presse et sur les réseaux sociaux…