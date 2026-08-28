Radio Contact met en jeu une maison neuve d’une valeur de 400 000 euros

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Radio Contact prépare pour cette rentrée une opération autour d’une maison neuve d’une valeur de 400 000 euros. Le logement sera meublé puis offert à l’un des auditeurs ou auditrices de la station. L’opération a été imaginée avec Matexi, acteur du développement de quartiers et de logements en Belgique. Radio Contact présente ce projet comme une manière de faire vivre pendant plusieurs semaines le rêve de devenir propriétaire, dans un contexte où l’accès à un premier logement représente un défi pour de nombreuses familles.
La station précise que l’objectif final est qu’un auditeur puisse recevoir les clés de cette maison. Avant son attribution, le logement deviendra également un support éditorial pour l’antenne, avec une présence progressive des animateurs et des rendez-vous de Radio Contact.
La station précise que l’objectif final est qu’un auditeur puisse recevoir les clés de cette maison. Avant son attribution, le logement deviendra également un support éditorial pour l’antenne, avec une présence progressive des animateurs et des rendez-vous de Radio Contact.
Des émissions et des animations depuis la maison
"La Maison Radio Contact" doit progressivement devenir un lieu d’antenne. Les animateurs du "Good Morning," du "15-19" ainsi que ceux d’autres rendez-vous de la station investiront les lieux pendant plusieurs semaines. Radio Contact prévoit d’y organiser des émissions en direct, des surprises, des défis et différents moments "Feel Good", avec la volonté d’associer les auditeurs à l’opération.
La maison ne sera donc pas uniquement l’objet du concours : elle servira également de décor et de point de rencontre pour plusieurs séquences de la grille. La station entend ainsi faire vivre le projet au fil de ses programmes avant la remise des clés. Radio Contact indique que cette maison deviendra pendant cette période "véritablement la maison de toute la radio", en reliant directement l’opération promotionnelle à ses émissions et à ses animateurs.
La maison ne sera donc pas uniquement l’objet du concours : elle servira également de décor et de point de rencontre pour plusieurs séquences de la grille. La station entend ainsi faire vivre le projet au fil de ses programmes avant la remise des clés. Radio Contact indique que cette maison deviendra pendant cette période "véritablement la maison de toute la radio", en reliant directement l’opération promotionnelle à ses émissions et à ses animateurs.
Un concours à partir du 14 septembre
Les auditeurs pourront participer au concours "La Maison Radio Contact" à partir du 14 septembre afin de tenter de gagner la maison. Les modalités précises ne sont toutefois pas encore communiquées. Radio Contact indique qu’il faudra encore patienter avant de connaître les règles du jeu et les différentes étapes de l’opération, qui seront dévoilées prochainement.
La station prévoit donc de faire monter progressivement le dispositif en puissance au fil des semaines, parallèlement aux émissions et animations organisées dans la maison. À l’issue de cette opération, l’un des auditeurs de Radio Contact recevra les clés du logement. Le projet associe ainsi un concours antenne, plusieurs rendez-vous diffusés depuis la maison et une mécanique participative dont le détail sera présenté avant le lancement du 14 septembre.
La station prévoit donc de faire monter progressivement le dispositif en puissance au fil des semaines, parallèlement aux émissions et animations organisées dans la maison. À l’issue de cette opération, l’un des auditeurs de Radio Contact recevra les clés du logement. Le projet associe ainsi un concours antenne, plusieurs rendez-vous diffusés depuis la maison et une mécanique participative dont le détail sera présenté avant le lancement du 14 septembre.