Radio Contact met en jeu une maison neuve d’une valeur de 400 000 euros

"La Maison Radio Contact" doit progressivement devenir un lieu d’antenne. Les animateurs du "Good Morning," du "15-19" ainsi que ceux d’autres rendez-vous de la station investiront les lieux pendant plusieurs semaines. Radio Contact prévoit d’y organiser des émissions en direct, des surprises, des défis et différents moments "Feel Good", avec la volonté d’associer les auditeurs à l’opération.

La maison ne sera donc pas uniquement l’objet du concours : elle servira également de décor et de point de rencontre pour plusieurs séquences de la grille. La station entend ainsi faire vivre le projet au fil de ses programmes avant la remise des clés. Radio Contact indique que cette maison deviendra pendant cette période "véritablement la maison de toute la radio", en reliant directement l’opération promotionnelle à ses émissions et à ses animateurs.