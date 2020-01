Radio Classique : un podcast intitulé "Retour vers le classique"

Le classique est omniprésent dans la pop culture dans la publicité, le cinéma mais aussi les jeux vidéo et la musique pop rock Comment ces oeuvres classiques datant parfois de plusieurs siècles ont elles inspiré nos artistes actuels Qui de Wagner Le Ring ou de JRR Tolkien Lord of the Ring) est le véritable seigneur de l’anneau Pourquoi a t on accusé John Williams d’avoir plagié les compositeurs romantiques pour créer la musique de Star Wars Qui se cache réellement derrière la Castafiore de Tintin Augustin Lefebvre décrypte chaque mardi avec humour et pertinence l’influence du grand répertoire sur les oeuvres de notre pop culture.

"Retour vers le classique" est disponible chaque mardi sur radioclassique fr et les plateformes de podcast habituelles et poursuit le dialogue sur son compte Facebook, Instagram et Twitter.