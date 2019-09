Radio Classique fait sa rentrée à... l'école

En diffusant ce programme auprès de son million d’auditeurs quotidiens, et en le rendant accessible à l’ensemble des écoles, collèges ou lycées, Radio Classique est heureuse de contribuer au succès de la rentrée en musique. Pour Radio Classique : "la musique classique de qualité a vocation à être partagée par le plus grand nombre La musique est un formidable vecteur de rassemblement et d’intégration grâce au travail de groupe, d’écoute et d’harmonie qu’elle exige".