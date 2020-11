Radio Classique aux côtés des artistes et des salles de concert

Pendant ce nouveau confinement et face à la crise sanitaire, la vie musicale se réinvente sous l’égide de la distanciation sociale et d’événements 2.0. Les concerts à huis-clos se multiplient et sont enregistrés, permettant ainsi de poursuivre la saison et de garder le lien. Radio Classique se mobilise aux côtés des artistes et des salles en diffusant ces concerts d’un nouveau genre auprès de son million d’auditeurs quotidien.

Qu’il s’agisse de la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de Paris, les Invalides, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre national de Montpellier d’Occitanie, l’Opéra de Lyon ou encore le Grand Théâtre de Provence, leur saison se poursuit sur l’antenne de Radio Classique avec de nombreux rendez-vous.