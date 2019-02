Radio Caramba, la webradio festive des Pays-Bas

C’est le Néerlandais Eric Zwaan qui a crée Radio Caramba en 2007 et cette radio est aujourd'hui toujours diffusée par Radionomy ce programme en 2007. 12 ans d"existence et un succès qui vient de l'originalité de sa programmation : Radio Caramba est probablement la seule radio à diffuser la Dutch Party Music !

"À la fin des années 2000, la Dutch Party Music (‘feestmuziek’ en néerlandais) devenait de plus en plus populaire. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une radio qui diffuse uniquement cette musique, explique Eric, qui vit à Zoetermeer, dans le sud du pays, tout près de La Haye.