Radio Capsao se déploie dans toute la France

Média original dans le paysage radiophonique français avec sa programmation musicale latino et ses contenus liés aux voyages, à la culture et au bien-être, la radio veut envoyer du positif et donner le sourire aux auditeurs. Présente sur le DAB+ à Paris depuis le 20 juin 2014, elle diffuse depuis le 18 juin dernier dans les Hauts-de-France (Lille, Béthune, Lens, Arras, Douai, Dunkerque, Calais, Valenciennes), et depuis le 5 décembre à Strasbourg et à Lyon, son fief historique où sont installés ses principaux studios. Radio Capsao sera aussi bientôt reçue à Villefranche et Bourg-en-Bresse, mais aussi à Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.