Radio Barbouillots s'engage pour la protection de la nature

Créée sur Radionomy il y a de nombreuses années, Radio Barbouillots est "LA" radio jeune public, celle que les parents peuvent faire écouter à leurs enfants tout au long de la journée pour développer leur imaginaire. C’est "La radio des parents et des enfants". Et à l’occasion de l’arrivée du printemps, Radio Barbouillots a choisi d’axer sa programmation sur la préservation de la nature. La radio est en effet partenaire de "La petite fabrique de nuages" (Little KMBO), une magnifique invitation au voyage et à la rêverie à travers 5 courts-métrages explorant avec beaucoup de poésie un ciel qui n’a pas fini de nous surprendre.