Radio Barbouillots lutte contre l’addiction… aux écrans !

Dans ce domaine de lutte contre la surexposition des plus jeunes aux écrans, Radio Barbouillots, la radio des enfants et des parents, diffusée via la plate-forme Radionomy, est même militante. «Jamais agressif ou intrusif, Radio Barbouillots a très vite gagné la confiance des parents et des grands-parents qui ont trouvé en cette petite radio un bon moyen de détourner en douceur leurs petits de tous les écrans, explique la radio dans un récent communiqué.