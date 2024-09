Radio Active à Toulon rejoint la Ferarock

Radio Active 100 FM est une radio associative libre, émettant sur l’aire toulonnaise et en ligne. Depuis 1989, elle promeut la richesse culturelle et artistique de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec une programmation indépendante mettant en avant la culture alternative, sans publicité commerciale, avec plus de 60 émissions thématiques.

Le travail, réalisé dans l'intérêt général et sans rétribution financière, vise à rendre la culture accessible à tous. Organisée autour d’un nombre important de collaborations étroitement liées avec les acteurs locaux, associatifs et engagés, la station partage des valeurs telles que la protection de l’environnement, l’égalité des droits, la transition écologique, le soutien à la jeunesse et la promotion de l’art sous toutes ses formes.