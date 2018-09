Radio Activ, locale des Côtes d'Armor, prépare sa rentrée

Radio Activ’, station membre de la Ferarock, est écoutée en moyenne par 5 000 auditeurs sur le département des Côtes d’Armor, avec en coeur de cible la ville de Saint-Brieuc et sa périphérie La station mise sur plusieurs programmes, avec notamment le mercredi "Turn Up !", une nouvelle émission qui revient sur l'actualité tout en divertissant l'auditeur. Autre nouveauté, l'émission "Jeudi trop rien" pour un décryptage de l'actualité. La radio maintient également ses programmes quotidiens : la matinale, "Midi à l'ouest" et "Activ' Yourself".