RTL2 : plus forte progression annuelle des radios musicales

Avec 2 261 000 français à son écouter, RTL2 gagne 128 000 auditeurs par rapport à fin 2017. La radio a plus d’auditeurs chaque jour que ses deux concurrentes directes, RFM et Chérie. En part d’audience, avec 2.3 points, "Le Double Expresso", la matinale de la station, signe sa meilleure fin d’année depuis la création de l’émission. La matinale est écoutée par 1.11 million d’auditeurs et progresse de 19 % en un an. Sa PDA progresse également de 21% atteignant son meilleur niveau de fin d’année depuis sa création, il y a 3 ans. Enfin, et avec 3.4 points, la part d’audience du #DriveRTL2 progresse de 10% et atteint ainsi un niveau record sur une vague de fin d’année depuis 6 ans.