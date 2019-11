RTL revendique sa place de "Première radio de France"

Avec une PDA de 12.6%, RTL est leader du marché et progresse sur un an (+ 0.1 point) en réalisant sa 2e meilleure rentrée historique. Les tranches d’information en forme : "RTL Petit Matin" avec Julien Sellier progresse de + 10% sur un an et "RTL Matin" avec Yves Calvi est en progression de + 2%. La nouveauté de cette rentrée, "L’Invité de RTL Matin" avec Alba Ventura progresse également de 7%. L’arrivée de Thomas Sotto à la tête de "RTL Soir" s’accompagne d’une progression de +2%. Notons une hausse de 26% pour l'émission "L’Heure du crime", de 24% pour "La Curiosité est un vilain défaut de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues et de "Parlons-Nous" avec Caroline Dublanche qui enregistre un record historique, à + 39%.





Avec 18.4% de Part d’Audience, M6 Groupe (RTL, RTL2 et Fun Radio) confirme sa position de leader des groupes Privés.