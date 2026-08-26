RTL installe le "Quitte ou double" de 11h30 à 12h30

RTL fait évoluer le "Quitte ou double", désormais diffusé du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30. Le jeu passe à une heure et conserve sa mécanique principale : les candidats gravissent une pyramide de questions en doublant leurs gains à chaque bonne réponse, avec la possibilité de remporter plus de 3 000 euros. Alex Vizorek reste aux commandes, entouré d’Isabelle Giami, présentée comme le soutien des auditeurs, et de Maître David, chargé des questions.

La saison 2026-2027 introduit aussi de nouvelles épreuves et des surprises. Autre nouveauté, le candidat qui garde la main à l’issue de la partie peut tenter chaque jour sa chance au "coffre-fort RTL", une vitrine de cadeaux qui s’enrichit quotidiennement jusqu’à ce qu’un auditeur décroche le jackpot. RTL indique vouloir conserver les trois marqueurs historiques du rendez-vous : "la convivialité, le suspense et l'humour".