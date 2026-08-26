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Mercredi 26 Août 2026 - 13:15

RTL installe le "Quitte ou double" de 11h30 à 12h30


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Depuis ce 24 août, RTL propose une nouvelle formule du "Quitte ou double", diffusée du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30. Alex Vizorek est accompagné d’Isabelle Giami et de Maître David. Le jeu conserve sa pyramide de questions et ses gains pouvant dépasser 3 000 euros, tout en intégrant de nouvelles épreuves et un "coffre-fort RTL".



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RTL fait évoluer le "Quitte ou double", désormais diffusé du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30. Le jeu passe à une heure et conserve sa mécanique principale : les candidats gravissent une pyramide de questions en doublant leurs gains à chaque bonne réponse, avec la possibilité de remporter plus de 3 000 euros. Alex Vizorek reste aux commandes, entouré d’Isabelle Giami, présentée comme le soutien des auditeurs, et de Maître David, chargé des questions.
La saison 2026-2027 introduit aussi de nouvelles épreuves et des surprises. Autre nouveauté, le candidat qui garde la main à l’issue de la partie peut tenter chaque jour sa chance au "coffre-fort RTL", une vitrine de cadeaux qui s’enrichit quotidiennement jusqu’à ce qu’un auditeur décroche le jackpot. RTL indique vouloir conserver les trois marqueurs historiques du rendez-vous : "la convivialité, le suspense et l'humour".

Tags : Alex Vizorek, grille, jeu, programme, rentrée, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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