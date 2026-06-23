La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 23 Juin 2026 - 16:05

RTL devient partenaire de la Foire du livre de Brive


Notez


RTL annonce son partenariat avec la Foire du livre de Brive, l’un des principaux rendez-vous littéraires français. À l’occasion de la 44e édition de l’événement, organisée les 6, 7 et 8 novembre 2026, la station déploiera un dispositif éditorial important avec plusieurs émissions enregistrées ou diffusées depuis Brive. Les Grosses Têtes, L’Heure du Crime, RTL Matin Week-End et Le Journal inattendu feront partie de cette couverture spéciale.



RTL annonce un partenariat avec la Foire du livre de Brive, l’un des plus importants événements littéraires de France. La 44e édition se déroulera les 6, 7 et 8 novembre 2026 et restera, comme chaque année, gratuite et ouverte à tous. Pour la station, cette association s’inscrit dans une volonté de renforcer sa présence au sein des grands rendez-vous populaires et culturels tout en poursuivant son engagement en faveur de la littérature et de la mise en avant des auteurs. À travers cette initiative, RTL entend prolonger son lien avec le monde du livre en mobilisant plusieurs de ses programmes emblématiques au cœur de l’événement.

Vous aimerez aussi
RTL prévoit un dispositif éditorial spécifique durant la manifestation. Les Grosses Têtes seront enregistrées le 5 novembre à 19h30 depuis la Foire du livre de Brive. Le 6 novembre à 20h, Augustin Trapenard animera une soirée spéciale en direct et en public avant l’enregistrement de son émission "Variétés" le 7 novembre à 13h30.
D’autres rendez-vous de la grille seront également délocalisés à Brive avec "L’Heure du Crime", présentée par Jean-Alphonse Richard le 6 novembre à 14h, un fil rouge de "RTL Matin Week-End" le 7 novembre dès 6h ainsi que "Le Journal inattendu", présenté par Stéphane Boudsocq le 7 novembre à 12h30. RTL donne ainsi rendez-vous à ses auditeurs les 6, 7 et 8 novembre 2026 à Brive et sur son antenne pour suivre cette 44e édition de la Foire du livre.

Tags : Brive, Corrèze, délocalisation, partenariat, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication