RTL devient partenaire de la Foire du livre de Brive

RTL annonce un partenariat avec la Foire du livre de Brive, l’un des plus importants événements littéraires de France. La 44e édition se déroulera les 6, 7 et 8 novembre 2026 et restera, comme chaque année, gratuite et ouverte à tous. Pour la station, cette association s’inscrit dans une volonté de renforcer sa présence au sein des grands rendez-vous populaires et culturels tout en poursuivant son engagement en faveur de la littérature et de la mise en avant des auteurs. À travers cette initiative, RTL entend prolonger son lien avec le monde du livre en mobilisant plusieurs de ses programmes emblématiques au cœur de l’événement.
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RTL prévoit un dispositif éditorial spécifique durant la manifestation. Les Grosses Têtes seront enregistrées le 5 novembre à 19h30 depuis la Foire du livre de Brive. Le 6 novembre à 20h, Augustin Trapenard animera une soirée spéciale en direct et en public avant l’enregistrement de son émission "Variétés" le 7 novembre à 13h30.
D’autres rendez-vous de la grille seront également délocalisés à Brive avec "L’Heure du Crime", présentée par Jean-Alphonse Richard le 6 novembre à 14h, un fil rouge de "RTL Matin Week-End" le 7 novembre dès 6h ainsi que "Le Journal inattendu", présenté par Stéphane Boudsocq le 7 novembre à 12h30. RTL donne ainsi rendez-vous à ses auditeurs les 6, 7 et 8 novembre 2026 à Brive et sur son antenne pour suivre cette 44e édition de la Foire du livre.
D’autres rendez-vous de la grille seront également délocalisés à Brive avec "L’Heure du Crime", présentée par Jean-Alphonse Richard le 6 novembre à 14h, un fil rouge de "RTL Matin Week-End" le 7 novembre dès 6h ainsi que "Le Journal inattendu", présenté par Stéphane Boudsocq le 7 novembre à 12h30. RTL donne ainsi rendez-vous à ses auditeurs les 6, 7 et 8 novembre 2026 à Brive et sur son antenne pour suivre cette 44e édition de la Foire du livre.