RTL devient partenaire de la Foire du livre de Brive

RTL prévoit un dispositif éditorial spécifique durant la manifestation. Les Grosses Têtes seront enregistrées le 5 novembre à 19h30 depuis la Foire du livre de Brive. Le 6 novembre à 20h, Augustin Trapenard animera une soirée spéciale en direct et en public avant l’enregistrement de son émission "Variétés" le 7 novembre à 13h30.

D’autres rendez-vous de la grille seront également délocalisés à Brive avec "L’Heure du Crime", présentée par Jean-Alphonse Richard le 6 novembre à 14h, un fil rouge de "RTL Matin Week-End" le 7 novembre dès 6h ainsi que "Le Journal inattendu", présenté par Stéphane Boudsocq le 7 novembre à 12h30. RTL donne ainsi rendez-vous à ses auditeurs les 6, 7 et 8 novembre 2026 à Brive et sur son antenne pour suivre cette 44e édition de la Foire du livre.