Ce 14 juillet, Radio FG s'invite à la Garden Party de ParisLongchamp

À l'occasion de la Fête nationale, Radio FG participera à la Garden Party organisée ce 14 juillet à l'hippodrome ParisLongchamp, en partenariat avec France Galop. L'événement débutera à 15h30 avec 9 courses de chevaux de haut niveau, dont le Cygames Grand Prix de Paris, une épreuve parrainée par Radio FG. Cette présence illustre la volonté de la station de renforcer sa visibilité au sein d'événements grand public en mettant en avant son univers musical.

Au-delà de son partenariat avec France Galop, Radio FG mobilise son expertise à travers l'Agence FG, à qui a été confiée la programmation DJ de la Garden Party. À partir de 21h30, Bakermat, Paloma, Tigarah et Sam Karlson se produiront lors d'une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique.