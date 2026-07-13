La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 13 Juillet 2026 - 05:35

Ce 14 juillet, Radio FG s'invite à la Garden Party de ParisLongchamp


Notez


À l'occasion de la Fête nationale, Radio FG s'associe à France Galop pour la Garden Party organisée ce 14 juillet à l'hippodrome ParisLongchamp. Au-delà de son partenariat autour d'une course, la radio met en avant son expertise dans les musiques électroniques à travers l'Agence FG, chargée de la programmation artistique de la soirée. Quatre DJs se succéderont à partir de 21h30 pour clôturer la saison hippique, dans un événement qui proposera également une retransmission de la première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.



Vous aimerez aussi
À l'occasion de la Fête nationale, Radio FG participera à la Garden Party organisée ce 14 juillet à l'hippodrome ParisLongchamp, en partenariat avec France Galop. L'événement débutera à 15h30 avec 9 courses de chevaux de haut niveau, dont le Cygames Grand Prix de Paris, une épreuve parrainée par Radio FG. Cette présence illustre la volonté de la station de renforcer sa visibilité au sein d'événements grand public en mettant en avant son univers musical. 
Au-delà de son partenariat avec France Galop, Radio FG mobilise son expertise à travers l'Agence FG, à qui a été confiée la programmation DJ de la Garden Party. À partir de 21h30, Bakermat, Paloma, Tigarah et Sam Karlson se produiront lors d'une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique. 

L'Agence FG accompagne les acteurs culturels et institutionnels ainsi que les marques de luxe et internationales dans leurs activations événementielles, musicales et digitales. Son activité couvre notamment la direction artistique, le sound-design et la sonorisation, avec une spécialisation dans les musiques électroniques.

Une programmation mêlant sport, radio et musique

En complément des courses hippiques et de la programmation musicale portée par Radio FG, l'hippodrome ParisLongchamp accueillera cette année une grande fan zone consacrée à la retransmission de la première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les spectateurs pourront ainsi suivre la rencontre avant de prolonger la soirée avec les concerts programmés par l'Agence FG, dans le cadre de cette Garden Party organisée pour la Fête nationale.

Tags : FG, Maison FG, musique, partenariat, Radio FG



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication