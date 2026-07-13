Ce 14 juillet, Radio FG s'invite à la Garden Party de ParisLongchamp

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Radio FG étend sa couverture FM avec une arrivée à Montpellier et Sète
À l'occasion de la Fête nationale, Radio FG participera à la Garden Party organisée ce 14 juillet à l'hippodrome ParisLongchamp, en partenariat avec France Galop. L'événement débutera à 15h30 avec 9 courses de chevaux de haut niveau, dont le Cygames Grand Prix de Paris, une épreuve parrainée par Radio FG. Cette présence illustre la volonté de la station de renforcer sa visibilité au sein d'événements grand public en mettant en avant son univers musical.
Au-delà de son partenariat avec France Galop, Radio FG mobilise son expertise à travers l'Agence FG, à qui a été confiée la programmation DJ de la Garden Party. À partir de 21h30, Bakermat, Paloma, Tigarah et Sam Karlson se produiront lors d'une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique.
Au-delà de son partenariat avec France Galop, Radio FG mobilise son expertise à travers l'Agence FG, à qui a été confiée la programmation DJ de la Garden Party. À partir de 21h30, Bakermat, Paloma, Tigarah et Sam Karlson se produiront lors d'une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique.
L'Agence FG accompagne les acteurs culturels et institutionnels ainsi que les marques de luxe et internationales dans leurs activations événementielles, musicales et digitales. Son activité couvre notamment la direction artistique, le sound-design et la sonorisation, avec une spécialisation dans les musiques électroniques.
Une programmation mêlant sport, radio et musique
En complément des courses hippiques et de la programmation musicale portée par Radio FG, l'hippodrome ParisLongchamp accueillera cette année une grande fan zone consacrée à la retransmission de la première demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les spectateurs pourront ainsi suivre la rencontre avant de prolonger la soirée avec les concerts programmés par l'Agence FG, dans le cadre de cette Garden Party organisée pour la Fête nationale.