RTL célèbre ses audiences dans une campagne TV

Récemment RTL a battu le record du plus grand nombre d'auditeurs à l'écoute de la station sur une année (2017), depuis 10 ans. Ce sont ainsi 6 548 000 auditeurs qui ont écouté, en moyenne, chaque jour de l'année, la "première radio de France". C'est à l'occasion de ce dernier record qu'un spot de 30 secondes "Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 10 ans", sera diffusé sur les chaînes M6, Tev et Paris Premier du 3 au 18 février. Ce spot met en lumière c e qui fait le succès de RTL : "une antenne riche de talents, cohérente, conviviale et proche de ses auditeurs" rappelle la station dans un communiqué. "RTL est à la fois une radio référente sur l'information et talentueuse dans les programmes de divertissement qu'elle propose".