RTL Belgium lance RTLplay

La chaîne RTLplay donne accès à tous les contenus RTL (émissions, séries, magazines, RTL Info, etc.) diffusés en télévision ou en radiovision, ainsi qu’à des lives (matchs de foot, RTL Info, etc.) et des contenus originaux. Avec RTL Play, RTL s'appuie sur une plateforme solide conçue par les équipes de RTL group. Une plateforme qui a fait ses preuves notamment en France (6play), mais aussi à l’international (Croatie, Hongrie). La plateforme RTLplay rend ses contenus disponibles à tout un chacun juste après, dès ou une seconde après leur diffusion. Les auditeurs peuvent y retrouver les contenus en radiovision de Bel RTL, Radio Contact et Mint.