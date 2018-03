RTL AdConnect lance son offre digitale pan-Européenne

RTL AdConnect est aujourd’hui la première régie publicitaire pan-européenne, assurant aux annonceurs internationaux un accès à plus de 160 millions de consommateurs européens quotidiens et cumulant 80 milliards de vidéos vues chaque mois sur ses plateformes digitales. Avec désormais un nouveau pied-à-terre à New York, RTL AdConnect élargit et renforce sa présence à l’échelle mondiale et la puissance de son offre. RTL AdConnect entend accompagner les marques américaines désireuses de se développer en Europe en leur offrant un accès simplifié et une vision détaillée de chaque marché.