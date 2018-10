RTBF : une nouvelle saison pour Viva for Life

Du 17 au 23 décembre, les trois animateurs se relayeront 24h/24 pour animer l’émission spéciale "Viva for Life" au profit de l’enfance défavorisée. Chaque année, on constate que l’engagement du public grandit, tout comme le montant des dons. Chaque don récolté permet de soutenir davantage le travail de ces associations et contribue à renforcer leur démarche pour aider ces familles à sortir du cercle intergénérationnel de la pauvreté. En décembre dernier, "Viva for Life" clôturait sa 5e édition sur une double satisfaction. D'une part, le compteur final affichait un nouveau record de dons récoltés - la barre des 4 millions fut franchie - ce qui porte le total de dons cumulés sur 5 ans à plus de 14 millions d'euros. Depuis la création de l'opération en 2013, ce sont plus de 356 projets au sein de 190 associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté qui ont pu être soutenus.