RTBF : un pilotage ad interim de la Direction du Pôle Contenus

Dans l’intervalle, Jean-Paul Philippot a été mandaté pour assurer une mission ad interim de pilotage et de coordination de la Direction Pôle Contenus. Cette période transitoire va permettre également de renforcer et d’ouvrir les compétences managériales de toute l’équipe au sein de la Direction du Pôle Contenus. Cette décision ne remet pas en cause la qualité et les compétences des personnes qui se sont portées candidates.. Ils ont présenté "des dossiers de haut vol". "La RTBF a initié, en septembre dernier, une transformation d’organisation profonde et complexe. Nous souhaitons nous inscrire dans cette nouvelle dynamique. Et nous assurer de choisir le.la candidat.e au profil adéquat pour que la RTBF continue de renforcer ses missions de média de service public" a expliqué Baptiste Erkes, président du conseil d’administration.