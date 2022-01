RTBF : le CSA dévoile son rapport annuel

Lancés en septembre 2019, les services Viva+ et Jam - disponibles en DAB+ - ont complété leur première année d’existence en 2020. Viva+ est une déclinaison de Vivacité visant plus spécifiquement un public sénior avec une programmation musicale issue des années 60 et 70. Jam est une radio musicale alternative visant un public de jeunes adultes (25-35 ans). Les parts de marchés de ces services (diffusés uniquement en DAB+ et via internet), bien que limitées, semblent évoluer positivement.

L’offre de radios en streaming de la RTBF est accessible sur la plateforme RadioPlayer.be, qui rassemble actuellement (en août 2021) non seulement les 9 services diffusés en FM et/ou en DAB+, mais également les 9 webradios thématiques en déclinaison de Classic 21. Quatre services sont également disponibles en radio visuelle via Auvio : La Première, Vivacité, Tipik et Tarmac. Pure Vision est donc devenue Tipik Vision, en parallèle de la chaîne de télévision Tipik.

Par ailleurs, la RTBF a mis en ondes une radio temporaire en DAB+ et sur RadioPlayer, sous le thème "Pour vous avec vous", pour la durée du premier confinement et jusque fin 2020. Ce service proposait un programme de musique entrecoupée de séquences d’info-services en lien avec la crise sanitaire.